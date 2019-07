Secretário de Segurança do Estado de SP visita a Record TV Almoço institucional também contou com a presença do Delegado Geral da Polícia Civil de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes

Percival de Souza, General João Camilo Pires de Campos, Youssef Abou Chain, Ivana David, Luiz Cláudio Costa e Ruy Ferraz Fontes Karina Lajusticia/Record TV

Em um almoço institucional, na tarde desta quinta-feira (25), o presidente da Record TV, Luiz Cláudio Costa, recebeu o Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, General João Camilo Pires de Campos e o Delegado Geral da Polícia Civil de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes.

Entre os assuntos abordados, o secretário executivo da Polícia Civil, Youssef Abou Chain, também presente no encontro, destacou o investimento da Polícia Civil em tecnologia aplicada no combate à criminalidade, em todos os seus aspectos, além do treinamento oferecido aos seus agentes.

Participaram ainda a desembargadora da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Ivana David, o Superintendente de Rede da Record TV, André Dias, o diretor de conteúdo e o diretor de produção do jornalismo, Thiago Contreira e Clóvis Rabelo, o chefe de redação do núcleo investigativo, André Caramante e o jornalista Percival de Souza.