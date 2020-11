Secretário diz que governo não trabalha com prorrogação do auxílio O secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues, afirmou que auxílio emergencial já representa despesa adicional de R$ 321,8 bilhões Secretário diz que governo não trabalha com prorrogação do auxílio

O secretário especial de Fazenda do ministério da Economia, Waldery Rodrigues Marcello Casal Jr/Agência Brasil - 08.04.2020

O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, repetiu nesta sexta-feira (20) que o governo não trabalha com a possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial, que acabará em dezembro este ano.

"O auxílio é uma despesa primária adicional de R$ 321,8 bilhões, um número significativo, legítimo, justificado e contido em 2020. O auxílio teve e ainda tem um papel importante, mas tem um alto custo fiscal. Do nosso ponto de vista técnico, temos o dever de apresentar à sociedade esse impacto", completou.

Caixa paga auxílio extra a beneficiários do Bolsa Família

O secretário evitou responder sobre a possibilidade de pagamento de parcelas adicionais do auxílio às pessoas afetadas pelos sucessivos apagões no fornecimento de energia no estado do Amapá.

Copyright © Estadão. Todos os direitos reservados.