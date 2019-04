Sedentarismo é o tema do Estúdio News desta semana Especialistas apontam os principais motivos que fazem do Brasil um dos países mais sedentários do mundo

Cristiano Parente, Tainá Falcão e Augusto Scalabrini Divulgação

As transformações sociais e tecnológicas estão entre os principais fatores que levam ao aumento de sedentarismo nos dias de hoje. Para refletir sobre os impactos desse problema no futuro, o Estúdio News desta quarta-feira (28) recebe o cardiologista, Augusto Scalabrini, e o delegado do Conselho Regional de Educação Física de São Paulo, Cristiano Parente.

Segundo uma pesquisa da OMS, a América Latina se destaca como a região mais sedentária do mundo. No Brasil, 47% da população é sedentária. O cardiologista Augusto Scalabrini aponta a falta de tempo como o principal motivo para as pessoas deixarem de fazer atividade física.

“O que eu tento orientá-las é que quando você acorda de manhã você faz um ranking de prioridades, suba o exercício físico no seu ranking de prioridades. Enfim, existem várias formas de você incluir o exercício físico no seu dia a dia sem abrir mão das suas atividades profissionais”.

Os hábitos sociais passaram por grandes transformações nos últimos anos, principalmente com a inclusão de tecnologia no nosso dia a dia. Cada vez mais, aparelhos ou dispositivos substituem alguma ação, como o controle remoto, o elevador e a internet móvel. Para o delegado do CREF4/SP, a tecnologia tem que ser vista como uma aliada no desenvolvimento humano.

“Brigar com a tecnologia é praticamente impossível. Como a gente usa a tecnologia para envolver as crianças em atividades físicas? Os métodos todos estão ultrapassados, tem que aproveitar a tecnologia”.

