Sedes dos três poderes reforçam segurança para o dia da posse Tentativa de ataque contra o aeroporto de Brasília elevou o nível de alerta entre as forças de segurança no DF

Esplanada dos Ministérios, em Brasília, vista a partir do Congresso Nacional Marcello Casal jr/Agência Brasil - Arquivo

Órgãos de segurança pública do Distrito Federal e forças federais estão em alerta para o dia 1º de janeiro, quando ocorre a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do vice, Geraldo Alckmin (PSB). As ações foram reforçadas após uma tentativa de ataque a bomba ao aeroporto de Brasília.

No Senado Federal, fica proibida a entrada de visitantes. Até mesmo entregadores de alimentos e motoristas de aplicativo estão impedidos de entrar no prédio. Apenas servidores, assessores, colaboradores e estagiários estão autorizados a ingressar nas dependências da casa até 1º de janeiro.

No Supremo Tribunal Federal (STF), a segurança já estava reforçada, com o fechamento de acesso ao prédio e o posicionamento de barreiras de metal para impedir a aproximação de pessoas e veículos não autorizados. Os acessos à praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios, foram fechados pelo Governo do Distrito Federal.

Como a Corte está em recesso, em 1º de janeiro não haverá magistrados no prédio, mas eles devem participar da posse do presidente da República. No dia do evento, o esquema de segurança será o mesmo usado no 7 de Setembro, com tropas policiais posicionadas nas redondezas do palácio, além do uso de sistemas antidrones.

Alternância no Poder Executivo

Lula desfila pela Esplanada dos Ministérios, da Catedral de Brasília em direção ao Congresso, onde sobe a rampa e, em seguida, se dirige ao Palácio do Planalto, onde discursa. Mais de 700 agentes da Polícia Federal e milhares de policiais militares foram convocados para o esquema de segurança.

A equipe que realiza a segurança do presidente eleito recomendou que ele faça o trajeto na Esplanada de carro blindado e fechado, após a tentativa do ataque com bomba na capital. No entanto, o petista tem afirmado que não vai seguir a recomendação.

Outra preocupação é com os chefes de Estado de mais de 30 países, que estarão em Brasília, além de demais integrantes de delegações estrangeiras, artistas de renome nacional e do público, que deve atingir entre 300 mil e 500 mil pessoas. As precauções relacionadas a essa movimentação ocorrem desde o dia anterior ao evento até a cerimônia, os shows e o retorno para casa.