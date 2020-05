Segunda parcela do 13º do INSS começa a ser depositada na segunda Valores serão pagos até o dia 5 de junho, conforme calendário. Antecipação é uma das estratégias para o enfrentamento da pandemia de covid-19 Segunda parcela do 13º do INSS começa a ser depositada na segunda

Segunda parcela do 13º começa a ser depositada na segunda GILBERTO SOARES/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começa, na próxima segunda-feira (25), a pagar a segunda parcela do 13º de aposentados e pensionistas. O depósito da segunda parte desse abono anual será realizado até o dia 5 de junho (veja a tabela abaixo), e é uma das medidas anunciadas pelo governo federal para o enfrentamento da pandemia de covid-19.

A estratégia foi antecipar a verba que normalmente chega aos pensionistas apenas no segundo semestre. No ano passado, os pagamentos aconteceram em setembro e novembro. Em 2020, a primeira parcela já foi paga entre o final de abril e o começo de maio.

Câmara aprova texto-base que suspende parte das perícias do INSS

Para aqueles que recebem um salário mínimo, o depósito da segunda parcela será feito entre os dias 25 de maio e 5 de junho, de acordo com o número final do benefício, sem levar em conta o dígito verificador. Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados entre 1º e 5 de junho.

Em todo o país, 35,8 milhões de pessoas receberam antecipação. A previsão do INSS é injetar na economia um total de R$ 71,5 bilhões. Desse total, 30,8 milhões de beneficiários receberão a segunda parcela do 13º, o equivalente a R$ 23,8 bilhões.

Entre os beneficiados estão:

- aposentados

- beneficiários do auxílio-doença

- beneficiários do auxílio-acidente

- beneficiários do auxílio-reclusão

- beneficiários da pensão por morte

- beneficiários de salário-maternidade

Aqueles que recebem benefícios assistenciais como o BPC (Benefício de Prestação Continuada) e RMV (Renda Mensal Vitalícia) não têm direito ao abono anual.

Veja o calendário da segunda parcela:

Para quem ganha até um salário mínimo:

Final 1: 25/05

Final 2: 26/05

Final 3: 27/05

Final 4: 28/05

Final 5: 29/05

Final 6: 01/06

Final 7: 02/06

Final 8: 03/06

Final 9: 04/06

Final 0: 05/06

Para quem ganha mais de um salário mínimo:

Final 1 e 6: 01/06

Final 2 e 7: 02/06

Final 3 e 8: 03/06

Final 4 e 9: 04/06

Final 5 e 0: 05/06