Segunda Turma do STF condena ex-senador Valdir Raupp por corrupção Em 2016, Raupp foi denunciado pela PGR por receber R$ 500 mil em doações eleitorais da empreiteira Queiroz Galvão, investigada na Lava Jato

O ex-senador Valdir Raupp (MDB-RO) Lia de Paula/Agência Senado

A segunda turma do STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu, por três votos a dois, condenar o ex-senador Valdir Raupp (MDB-RO) pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro em um dos processos da Operação Lava Jato.

Votaram pela condenação Edson Fachin, Celso de Mello e Cármen Lúcia. Pela absolvição votaram Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes.

Em 2016, Raupp foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por receber R$ 500 mil em doações eleitorais da empreiteira Queiroz Galvão, que foi investigada na Lava Jato, na campanha eleitoral de 2010.

Defesa

Em nota, a defesa do ex-senador alega que a doação foi feita dentro da legalidade. Leia o texto a seguir:

"O ex-Senador Valdir Raupp entende que a condenação se deu em um contexto de indevida criminalização da atividade política, em que os depoimentos de colaboração premiada foram utilizados em desconformidade com a Lei e com outros precedentes do próprio STF.

Insiste em afirmar que não houve solicitação de vantagem indevida e que a doação eleitoral foi legítima e não teve qualquer relação com o exercício do mandato.

Não descansará enquanto essa injustiça perdurar, interpondo os recursos cabíveis, confiando cegamente alcançar a Justiça."