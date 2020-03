Do R7

Segundo caso de coronavírus no Brasil é confirmado em SP Paciente esteve na Itália, assim como o primeiro infectado detectado no Brasil, e foi ao hospital no dia seguinte ao voo. Ele está em isolamento domiciliar Segundo caso de coronavírus no Brasil é confirmado

Teste usado para detectar novo coronavírus. Brasil já tem dois casos confirmados Reuters

O segundo caso do novo coronavírus no Brasil foi confirmado neste sábado (29) em São Paulo, segundo informações do Ministério da Saúde. Trata-se de um homem de 32 anos que, assim como o primeiro infectado, esteve recentemente na Itália.

Ele voltou ao Brasil na quinta-feira (27) e, na sexta (28), foi atendido no Hospital Albert Einstein, na capital paulista. O paciente tem quadro leve e estável. Ele foi colocado em isolamento domiciliar, juntamente com a mulher, com quem viajou. Ela não apresentou sintomas.

"Apesar da nova confirmação, não há mudança da situação nacional, pois não existem evidências de circulação sustentada do vírus em território brasileiro", diz a nota do Ministério da Saúde.

O paciente relatou que utilizou máscara durante toda a viagem de retorno ao Brasil. Ao receber atendimento no hospital, ele apresentou febre, tosse, dor de garganta, dores muscularares e dor de cabeça. A investigação de contatos próximos durante o voo e outros locais está em curso por meio das secretarias estadual e a municipal em conjunto com a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Estados Unidos registram primeira morte por coronavírus

Primeiro caso

O primeiro caso no Brasil da Covid-19, como vem sendo chamada a doença causada pelo novo coronavírus, foi detectado na terça-feira (25). O homem de 61 anos havia retornado na sexta-feira anterior da Lombardia, no norte da Itália, de uma viagem a trabalho. Pessoas que tiveram contato com ele são monitoradas.

O Instituto Adolfo Lutz já publicou um estudo detalhando o sequenciamento genético do vírus encontrado no paciente, o que deverá ajudar no desenvolvimento de vacinas e diagnósticos.

Números

Até 28 de fevereiro de 2020, o Brasil tinha 182 casos suspeitos e 71 casos descartados.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), foram confirmados 85.403 casos em todo o mundo. Destes, 2% (1.753) são casos novos. Atualmente, o coronavírus está confirmado em 54 países. Foram registrados 2.924 óbitos, representando uma letalidade global de 3,4%.