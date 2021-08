Segundo lote de 1,05 milhão de vacinas da Pfizer chega ao Brasil Com isso, ficou completa a remessa de 2,1 milhões de doses de vacinas anticovid anunciada pelo Ministério da Saúde

Vacinas são desembarcadas no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP) Reprodução / Twitter

O Ministério da Saúde anunciou, no fim da tarde deste domingo (1º) a chegada do segundo lote de vacinas da Pfizer contra a covid-19 ao aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). Com isso, foi totalizada uma remessa de 2,1 milhões de doses que serão entregues ao Programa Nacional de Imunização (PNI) para serem distribuídas aos estados e municípios.

O primeiro avião trazendo os imunizantes pousou pela manhã em Viracopos, no interior de São Paulo, com 1,053 milhão de doses. Segundo o Ministério da Saúde, a carga de imunizantes foi igualmente dividida nos dois voos vindos dos EUA.

#URGENTE Como anunciamos mais cedo, chega ao Brasil o segundo lote de vacinas Covid-19 da Pfizer. Com essa remessa, fechamos o domingo com 2,1 milhões de novas doses de esperança para reforçar ainda mais nossa campanha. Não vai faltar vacina pra ninguém. Simbora, Brasil.  pic.twitter.com/CZvjNum0Ze — Ministério da Saúde (@minsaude) August 1, 2021

De acordo com o balanço divulgado neste sábado (31) pelo ministério, o PNI (Programa Nacional de Imunizações) distribuiu 23,6 milhões de doses da Pfizer a todo o país. O contrato com o Ministério da Saúde prevê a entrega de 100 milhões de doses até setembro e outros 100 milhões entre outubro e dezembro.

Vacinação

O Brasil superou a marca de 100 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose contra a covid-19, o que representa 62,5% do público elegível com 18 anos ou mais. Outras 40 milhões de pessoas já completaram o esquema vacinal, isto é, 25% dos 160 milhões de brasileiros.

Segundo o Ministério da Saúde, o governo federal já distribuiu mais de 184 milhões de doses aos estados e Distrito Federal. O investimento foi de mais de R$ 168 bilhões.

Além das doses da Pfizer, o PNI recebeu 86,5 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, 69,5 milhões da CoronaVac e 4,7 milhões da Janssen.