Segurança de Luiz Fux é reforçada após caso André do Rap Presidente do STF determinou volta do narcotraficante à prisão. Polícia Civil de São Paulo realiza buscas para recaptura-lo

Na imagem, ministro Luiz Fux, presidente do STF Fellipe Sampaio /SCO/STF - 10.09.2020

A segurança do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luiz Fux, foi reforçada após o magistrado determinar a volta do narcotraficante André do Rap à prisão.

De acordo com interlocutores, a segurança da família de Fux também recebeu apoio.

Rap deixou a prisão na última sexta-feira (9) após determinação do ministro Marco Aurélio Mello. A decisão, contudo, foi suspensa pelo presidente do STF. O caso será analisado, em plenário, nesta quarta-feira (14). O narcotraficante está foragido e a Polícia Civil de São Paulo realiza buscas para recaptura-lo.