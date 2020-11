Seis capitais devem definir prefeito no domingo e 20 sinalizam 2º turno Com base nas últimas pesquisas eleitorais, saiba o que esperar da votação em todas as 26 capitais do país

Seis capitais deverão definir prefeito no 1º turno Antonio Augusto/Ascom/TSE - 21.10.2020

Os levantamentos dos institutos de pesquisa eleitoral do país indicam que ao menos seis capitais brasileiras deverão liquidar a disputa para as prefeituras ainda no primeiro turno nas eleições municipais de 2020.

São os casos de Belo Horizonte, Florianópolis, Curitiba, Natal, Campo Grande e Salvador. Em algumas dessas cidades, o candidato preferido pelos eleitores é o próprio prefeito.

Confira, a seguir, a situação eleitoral em cada capital brasileira:

Minas Gerais

Em Belo Horizonte (MG), o prefeito candidato Alexandre Kalil (PSD) deverá se reeleger. De acordo com pesquisa Ibope, divulgada na semana passada, Kalil tem 62% das intenções de voto, muito distante do segundo colocado, João Vitor Xavier (Cidadania), que tem 7%. A pesquisa, da TV Globo e registrada sob número Nº MG‐04440/2020, tem margem de erro de 3%, nível de confiança de 95% e ouviu 1.001 eleitores de BH entre 7 e 9 de novembro.

Espírito Santo

Pesquisa Ibope encomendada pela TV Gazeta e divulgada no último dia 3 mostra que o pleito será decidido em segundo turno. Levantamento aponta que João Coser (PT) lidera as intenções de voto para a Prefeitura de Vitória (ES), com 26%. Em seguida, Gandini (Cidadania), com 24%, e delegado Pazolini (Republicanos), com 18%. A pesquisa está registrada sob o número ES-05140/2020.

São Paulo

Em São Paulo (SP), as pesquisas sinalizam disputa em segundo turno. Segundo levantamento do Real Time Big Data, a pedido da Record TV, Bruno Covas (PSDB) tem 33% das intenções de voto e deverá ir para a “final” com Márcio França (PSB), que tem 14%, ou Celso Russomano (Republicanos) ou Guilherme Boulos (PSOL), ambos com 13%. Esse estudo entrevistou 1.000 eleitores entre 11 e 12 de novembro, com margem de erro de 3% e nível de confiança de 95%. Está registrado na Justiça Eleitoral sob número SP-09053/2020.

Rio de Janeiro

O candidato Eduardo Paes (DEM) lidera as intenções de votos para a Prefeitura do Rio de Janeiro com 32%. O atual prefeito, Marcelo Crivella (Republicanos), e a delegada Marta Rocha (PDT) estão empatados na segunda posição, com 15% cada. Em seguida, aparece Benedita (PT), com 10%. Considerando a margem de erro, de três pontos para mais ou para menos, a petista está tecnicamente empatada com Crivella e Martha. Os dados são da pesquisa do RealTime Big Data, encomendada pela Record TV Rio e divulgada na última sexta-feira (13). A pesquisa foi registrada no TRE-RJ com o número RJ 03742/2020.

Rio Grande do Sul

A candidata Manuela D’Ávila (PCdoB) lidera a disputa eleitoral em Porto Alegre (RS) com 27% das intenções de voto, de acordo com pesquisa do instituto RealTime Big Data, encomendada pela Record TV e divulgada no último 31. O segundo colocado é Nelson Marchezam Jr (PSDB), com 13%. Em terceiro, está Sebastião Melo (MDB), com 12%. O número do registro do levantamento é RS-07906/2020.

Paraná

Rafael Greca (DEM) lidera a corrida eleitoral em Curitiba (PR) com 46% das intenções de voto. Dessa forma, o candidato pode se eleger ainda em primeiro turno, de acordo com a pesquisa do Ibope, encomendada pela RPC/TV Globo, sob o número PR-01535/2020, e divulgada no último dia 22. O levantamento mostra também que Fernando Francischini (PSL) e Goura (PDT) estão empatados, com 8%. Depois, com 5%, está Cristiane Yared (PL).

Santa Catarina

Pesquisas mostram que a disputa eleitoral em Florianópolis deverá ser decidida já em primeiro turno. Gean Loureiro (DEM) conta com 58% das intenções de voto, contra 13% do segundo colocado, o professor Elson (PSOL). Em terceiro lugar está Angela Amin (PP), com 9%. O levantamento foi encomendado pela NSC Comunicação, nos dias 31 de outubro e 2 de novembro, e registrada sob o número SC-07120/2020.

Bahia

Pesquisa do Instituto RealTime Big Data realizada a pedido da Record TV para as eleições municipais de Salvador (BA) aponta o candidato Bruno Reis (DEM) com 58% das intenções de voto, seguido por Major Denice (PT) com 14%. Dessa forma, a eleição pode ser decidida já no primeiro turno. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia com o número BA 07358/2020.

Sergipe

O candidato Edvaldo (PDT) aparece como o líder das intenções de voto para a Prefeitura de Aracaju, com 42%. Em segundo lugar, está delegada Danielle (Cidadania), com 25%. Depois, Rodrigo Valadares (PTB), com 11% e Márcio Macêdo (PT), com 7%. Os dados são da pesquisa Ibope divulgada pela TV Sergipe na última sexta-feira (13).

Alagoas

Pesquisa Ibope divulgada pela TV Gazeta de Alagoas no último dia 11 aponta segundo turno para a Prefeitura de Maceió: Alfredo Gaspar de Mendonça (MDB) com 26%, JHC (PSB), 22%, e Davi Davino Filho (Progressistas), 19%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral com o número AL 00463/2020.

Pernambuco

O deputado federal João Campos (PSB) lidera 29% das intenções de voto para a Prefeitura de Recife. Em seguida, está Marília Arraes (PT), com 22%. Depois, com 18%, Mendonça Filho (DEM), e delegada Patrícia (Podemos), com 15%. Os dados são da pesquisa Datafolha divulgada na última quarta-feira (11), e registrada sob TER-PE 03779/2020.

Paraíba

Pesquisa Ibope divulgada pela TV Cabo Branco, no dia 22, aponta Cícero Lucena (PP) com 21% das intenções de voto para a Prefeitura de João Pessoa, contra 15% de Nilvan Ferreira (MDB). Depois, aparece empatados Ricardo Coutinho (PSB) e Wallber Virgolino (Patriota), com 10%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral, com o número 08581/2020.

Rio Grande do Norte

O candidato Álvaro Dias (PSDB) lidera 44% das intenções de voto para a Prefeitura de Natal (RN). Dessa forma, ele pode se eleger ainda em primeiro turno. Depois, Kelps (Solidariedade) e delegado Leocádio (PSL), ambos com 7%. Os dados são da pesquisa Ibope e divulgada pela Inter TV Cabugi, no dia 26. O levantamento está registrado com o número 02686/2020.

Ceará

Pesquisa Ibope divulgada pela TV Verdes Mares neste sábado (14) mostra Sarto (PDT) com 32% das intenções de voto para a Prefeitura de Fortaleza. Depois, capitão Wagner, com 30%, e Luizianne Lins (PT), com 20%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o levantamento está registrado com o número CE 07648/2020.

Piauí

O candidato dr. Pessoa (MDB) lidera a corrida para a Prefeitura de Teresina, com 37% das intenções de voto. Em segundo lugar, está Kleber Montezuma (PSDB), com 22%, e, em seguida, Fábio Abreu (PL), com 12%. A pesquisa foi feita pelo Ibope, entre os dias 28 e 30 de outubro, e encomendada pela TV Clube com o número 07888/2020.

Maranhão

Pesquisa Ibope divulgada pela TV Mirante aponta Eduardo Braide (Podemos) com 41% das intenções de voto para a Prefeitura de São Luís. Em seguida, estão empatados, com 19%, Duarte Júnior (Republicanos) e Neto Evangelista (DEM). O levantamento foi feito entre 11 e 13 de novembro e está registrado com o número 08294/2020.

Mato Grosso

Em Cuiabá (MT), provavelmente também haverá outra votação em 29 de novembro. Pesquisa Ibope, encomendada pela TV Centro-América e feita entre 10 e 12 de novembro, indica Abílio Júnior (Podemos) com 32% da preferência e Emanuel Pinheiro (MDB) com 31%. Foram ouvidos 602 eleitores no levantamento, que tem margem de erro de 4 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O registro no TRE é MT‐05359/2020.

Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) é outra capital que deve escolher o novo prefeito em primeiro turno. Segundo o Ibope, em pesquisa encomendada pela TV Morena, Marquinhos Trad (PSD) soma 48%, enquanto Promotor Harfouche (Avante) tem 10%. O estudo, feito entre 9 e 11 de novembro, ouviu 602 eleitores, possui margem de erro de 4 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. Está registrado no TRE sob número MS-02582/2020.

Goiás

Em Goiânia (GO), Maguito Vilela (MDB) soma 29% das intenções de voto contra 21% de Vanderlan Cardoso (PSD) e 13% da delegada Adriana Accorsi (PT). Os dados são de pesquisa Real Time Big Data, a pedido da Record TV, feita com 850 pessoas entre 11 e 12 de novembro. A margem de erro é de 3 pontos, e o nível de confiança de 95%. O registro no TRE é GO-06883/2020.

Pará

Em Belém (PA), também há sinais de segundo turno, já que Edmilson Rodrigues (PSOL) soma 36% das intenções de voto, seguido por Priante (MDB), com 21%. Os dados são de pesquisa Real Time Big Data, encomendada pela Record TV, feita entre 10 e 11 de novembro com 850 eleitores. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança, de 95%. Está registada no TSE como PA 09440/2020.

Tocantins

O caso de Palmas (TO) é semelhante, já que a atual chefe do Executivo, Cinthia Ribeiro (PSDB), aparece com 42% das intenções, seguida por Professor Junior Geo (Pros), tem 13%. A pesquisa, feita a pedido da Record TV pelo Real Time Big Data, entrevistou 1.050 pessoas entre 11 e 12 de novembro. A margem de erro é de 3%, e o nível de confiança chega a 95%. O registro no Tribunal Regional Eleitoral é TO‐04985/2020.

Roraima

Em Boa Vista, a tendência é que Ottaci (Solidariedade) e Arthur Henrique (MDB) vão para o segundo turno. Pesquisa Ibope, encomendada pela Rede Amazônica, mostra que ambos têm 28% da preferência. O estudo ouviu 504 eleitores entre 8 e 9 de novembro, sendo que a margem de erro é de 4 pontos percentuais e o nível de confiança de 95%. O registro na Justiça Eleitoral é RR 07759/2020.

Amazonas

Em Manaus (AM), a disputa se encaminha para segundo turno com Amazonino Mendes (PODE) e David Almeida (Avante), empatados tecnicamente, segundo pesquisa Real Time Big Data, encomendada pela Record TV. Amazonino tem 23% contra 20% de David Almeida. Ao todo, 850 pessoas foram entrevistadas entre 10 e 11 de novembro. A margem de erro da pesquisa, registrada como AM 00923/2020, é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança chega a 95%.

Acre

No caso de Rio Branco (AC), a corrida eleitoral está embolada entre três candidatos. Pesquisa Ibope, da Rede Amazônica Acre, mostra que Tião Bocalom (PP) soma 28%, seguido por Minoru Kinpara (PSDB) e Socorro Neri (PSB), com 22% cada. O instituto entrevistou 504 pessoas entre 8 e 10 de novembro. A margem de erro é de 4 pontos percentuais, com 95% de confiança. O cadastro na Justiça Eleitoral é AC-07015/2020.

Rondônia

Pesquisa Ibope divulgada pela Rede Amazônica mostra que Hildon Chaves (PSDB) lidera 32% das intenções de voto para a Prefeitura de Porto Velho. Depois, com 13%, está Vinícius Miguel (Cidadania). Em seguida, com 12%, Cristiane Lopes (PP). O levantamento, feito entre 9 e 11 de novembro, tem margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos e está registrado na Justiça Eleitoral com o número 09335/2020.

Amapá

Pesquisa realizada pelo RealTime Big Data, encomendada pela Record TV, sobre os candidatos à Prefeitura de Macapá (Amapá) em votação simulada aponta João Capiberibe (PSB) empatado tecnicamente com Josiel Alcolumbre (DEM), com 17% e 16% das intenções de voto, respectivamente. O levantamento foi feito entre 13 e 15 de outubro, com 600 pessoas, e está registrado com o número 01326/2020. O plenário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) manteve a decisão do presidente Luís Roberto Barroso de adiar as eleições na capital, em decorrência do apagão elétrico que atinge o município há mais de 10 dias. A cidade tem até o fim do ano para concluir a escolha de prefeito e vereadores.