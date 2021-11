Seja um comunista-raiz seguindo estas dicas

A- A+

Tô Nen Haí, general e ministro da Segurança Pública do Wyet Nam, país que ficou conhecido mundialmente pela guerra contra os americanos, é um legítimo representante do comunismo-raiz.

Depois de participar da cúpula do fim do mundo, em Glasgow, na Escócia — aquela reunião em que o presidente dos Estados Unidos dormiu solenemente —, deu uma passadinha em Londres. O que ele foi fazer lá? Ora, o que qualquer comunista real oficial faria: visitar o túmulo de seu mestre Karl Marx e, em seguida, jantar em um dos restaurantes mais caros do mundo.

Bife coberto de ouro, cardápio de comunista em Londres Reprodução/Instagram/@nusr_et

Chegando lá, o general pediu só um bifinho coberto de ouro. O Filé Tomarroça, que custa 1.450 libras (ou míseros R$ 10.470), foi servido em uma cerimônia inclusiva, onde um chef portador de necessidades especiais salgou a iguaria com seu bracinho mirrado.

Pena que você não vai poder ver o vídeo no TicTac do chef do bracinho, pois ele foi removido depois que uns chatos acharam o cúmulo que o general Nen Haí tenha feito uma boquinha no restaurante inclusivo. Será que esse povo não vê que um general que recebe um salário equivalente a R$ 3.800 tem mais é que aproveitar as viagens oficiais — pagas com dinheiro público — para tirar a barriga da miséria?

Mas comunista que é comunista gosta mesmo é de todo o luxo que o capitalismo pode proporcionar e não liga a mínima para essas intrigas. Comunista que é comunista quer mais é que a opinião pública se exploda, companheiro!

Esta crônica é uma ficção. Será?