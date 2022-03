Sem a presidência do União Brasil no DF, Alberto Fraga deixa o partido O ex-deputado pretende candidatar-se a deputado federal e tem conversas com vários partidos, incluindo o PL de Jair Bolsonaro Sem a presidência do União Brasil no DF, Alberto Fraga deixa o partido

Alberto Fraga no plenário da Câmara Divulgação - Arquivo

O ex-deputado federal e ex-presidente do DEM do DF, Alberto Fraga, pediu desfiliação do União Brasil. A saída ocorre após a decisão da legenda de nomear como presidente do diretório regional do Distrito Federal Manoel Arruda, que antes ocupava o mesmo cargo no PSL, legenda que se fundiu com o DEM para a criação do novo partido.

Fraga conversou com o R7. Ele afirmou que a prerrogativa de nomear o presidente do União no DF seria do governador Ronaldo Caiado (GO) e que o novo presidente "não é político, não tem voto e não é candidato".

"Já pedi desfiliação. Saí do partido porque escolheram um presidente que não era nem da área política. Nessa fusão, botaram um cara que não é político, não tem voto, não é candidato, e achei que foi um desprestígio, uma falta de consideração para comigo", afirmou.

Manoel Arruda é próximo do ministro da Justiça, Anderson Torres. Alberto Fraga acusa Torres de ter interferido em favor de seu adversário. "Eu já tinha sido escolhido pelo Caiado, que é quem deveria escolher o cara no DF. Então, é o que eu posso dizer. É uma decepção. Eu espero que sejam felizes. Eu vou procurar o meu caminho", disse.

Questionado sobre o caminho que tomará, já que Fraga vai se lançar a deputado federal mais uma vez pelo DF, ele disse que recebeu diversos telefonemas e que vai pensar. O ex-deputado já tem conversas adiantadas com o PL, partido do presidente da República, Jair Bolsonaro.

Fraga e Bolsonaro eram próximos, mas o ex-deputado se afastou do chefe do Executivo depois que perdeu a mulher, Mirta, 56, que morreu vítima de Covid-19 em 25 de maio de 2021. Questionado sobre a movimentação em direção ao PL, ele afirmou que se afastou do presidente, mas que eles nunca brigaram.

"Me afastei, mas não briguei. Em 7 de março, conversei com ele, e estamos nos falando. Não houve ruptura. Briga. Eu me afastei por livre e espontânea vontade, e depois a gente se aproximou por conta de um amigo que temos em comum", disse.