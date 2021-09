Sem máscara, Bolsonaro participa de feira agro no RS Presidente vai retornar a Brasília no fim da tarde. No domingo (12), estão marcadas novas manifestações a favor e contra sua gestão Sem máscara, Bolsonaro participa de feira agro no RS

Bolsonaro causa aglomeração na Expointer, em Esteio (RS) Reprodução/Facebook

O presidente Jair Bolsonaro está na manhã deste sábado (11) no município de Esteio (RS) para participar da 44ª Expointer, um dos maiores eventos do agronegócio brasileiro. A chegada do chefe do Executivo ao local do evento foi transmitida ao vivo pela sua página no Facebook.

Bolsonaro chegou sem máscara, como costuma fazer em eventos públicos, mas, ao contrário do habitual, quase não conversou com os apoiadores que se aglomeraram do outro lado do gradil para cumprimentá-lo. Uma mulher com uma criança no colo pediu que o presidente segurasse o menino, mas ele se recusou.

Acompanhado do ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, que é de Porto Alegre, capital gaúcha, Bolsonaro apertou a mão de diversas pessoas, muitas delas também sem máscara de proteção. Com outras, posou para fotos, acenou, e foi chamado de "mito".

A Expointer é uma feira voltada para a produção agropecuária. A página oficial do evento ressalta que os visitantes devem seguir "os protocolos de saúde, como usar máscara e álcool em gel, além de manter o distanciamento social".

A genda oficial do presidente informa que ele deve passar o dia em Esteio, onde ainda participa da cerimônia de entrega da medalha Farroupilha. No domingo (12), ele não tem compromissos oficiais, mas novas manifestações a favor e contra a sua gestão estão marcadas para acontecer na Esplanada dos Ministérios em Brasília (DF).