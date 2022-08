Semana de Inovação começa nesta segunda-feira, em Brasília

A- A+

Começa nesta segunda-feira (8) a oitava edição da Semana de Inovação, evento promovido pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) em parceria com o Tribunal de Contas da União (TCU), Faculdade Latina-Americano de Ciências Sociais (FLACSO) e Ministério da Economia. Na programação, estão confirmadas palestras, oficinas, mesas redondas e cursos sobre a administração pública.

A palestra de abertura será ministrada pela Ministra Digital de Taiwan, Andrey Tang. O primeiro dia do evento ocorre em Brasília tem como tema "É tempo de criar".

Nesta edição, a Semana de Inovação acontecerá em formado híbrido, on-line e presencial, simultaneamente, em Brasília, Rio de Janeiro e Recife, com a presença de especialistas brasileiros e estrangeiros. O evento é gratuito.

Segundo Bruna Santos, diretora de Inovação da Enap, o tema deste ano aborda como o governo do Século 21 pode estar a serviço da capacidade de criação e a capacidade de resolução dos problemas da população.

Como se inscrever

Para participar do evento, é necessário ter uma conta no Zoom, e acessar o site da Semana de Inovação 2022. Ao entrar no site, basta clicar no botão "Increva-se" e selecionar o tipo de ingresso desejado. Clique aqui para acessar o site.

*Estagiária sob supervisão de Fausto Carneiro.