Seminário vai discutir recuperação judicial sob impacto da pandemia

Seminário vai discutir a recuperação judicial Contábeis

A pandemia da covid-19 afetou milhares de empresas no país, deixando mais de 7 mil em situação de recuperação judicial, com uma dívida total de R$ 285 bilhões.

Para discutir este impacto e as soluções possíveis diante desse cenário, o Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados (IEJA) promoverá nesta segunda-feira (14), o seminário "Recuperação Judicial no Brasil'.

O evento será realizado das 10h às 12h, em formato presencial direto do edifício ION, em Brasília, e por videoconferência, com transmissão ao vivo pelo Portal R7 e pelo canal do IEJA no YouTube.

Serão dois painéis: o primeiro sobre o setor do agronegócio e o segundo sobre a indústria e os serviços.

Entre os participantes estão os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luis Felipe Salomão, Moura Ribeiro e Antonio Saldanha Palheiro, e de outros especialistas no tema.

Luis Felipe Salomão e Moura Ribeiro estarão no debate inicial, ao lado de representantes da Associação Brasileira do Agronegócio, da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, além do deputado federal Evair de Melo, integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária da Câmara dos Deputados.

No segundo painel, o ministro Antonio Saldanha Palheiro participará do debate com o secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público, Valter Shuenquener de Araújo; o desembargador Manoel de Queiroz Calças, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo; o deputado federal Hugo Leal, relator do Projeto de Lei 6.229/2005, que reformula a Lei de Recuperação e Falência; e representantes da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).​

A ministra Tereza Cristina será representada por Renato Buranello, diretor jurídico da Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG), membro da Câmara de Crédito do MAPA e do Conselho Superior do Agronegócio (COSAG) da Fiesp.