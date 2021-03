Senado adia análise de vetos de Bolsonaro ao pacote anticrime Parlamentares adiaram discussão para a próxima semana. Deputados votaram mais cedo para recuperar dispositivos do texto

Brasil | Do R7

A- A+

Artigo sobre prisão em flagrante está gerando polêmica entre os senadores Jefferson Rudy/Agência Senado

O Senado adiou, para a próxima semana, a análise dos vetos do presidente Jair Bolsonaro ao pacote anticrime . Os deputados votaram mais cedo para recuperar alguns dispositivos, mas uma medida enfrenta polêmica entre os senadores.

Uma das propostas do pacote, recuperadas na Câmara mas que depende do Senado, é a obrigação de um preso em flagrante ou alvo de prisão provisória ser encaminhado presencialmente à presença de um juiz no prazo de 24 horas, proibindo a realização de videoconferência.

Tribunais de Justiça acionaram senadores ao longo do dia e alertaram para a inviabilidade de adotar as audiências presenciais, ainda mais durante a pandemia de covid-19 e a orientação por isolamento social.