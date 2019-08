Senado adia votação da reforma da Previdência em uma semana O processo será concluído no dia 10 de outubro, de acordo com novo cronograma divulgado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)

A presidente da CCJ, Simone Tebet (MDB-MS) Jane de Araújo/Agência Senado 04.02.2019

Após acordo entre líderes partidários, o calendário da reforma da Previdência foi estendido e a votação da proposta no plenário do Senado foi adiada em uma semana.

O processo será concluído no dia 10 de outubro, de acordo com novo cronograma divulgado nesta quinta-feira (15), pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Pelo novo calendário, o primeiro turno da votação no plenário será no dia 24 de setembro (inicialmente, estava previsto para dia 18). O segundo turno foi agendado para dia 10 de outubro (no calendário anterior, seria no dia 2).

A mudança ocorreu por causa da contagem de sessões necessárias até o primeiro e o segundo turno. O calendário anterior considerava que as segundas e sextas-feiras contariam no prazo.

A oposição, no entanto, exigiu que esses dias não fossem contabilizados como sessões deliberativas, já que não há quórum suficiente de parlamentares no plenário.

De acordo com uma fonte, o acordo sobre as novas datas foi fechado na quarta-feira (14), em conversa com líderes partidários. A presidente da CCJ, Simone Tebet (MDB-MS), chamou uma coletiva de imprensa para anunciar ajustes no calendário. Ela garantiu que o cronograma da comissão será mantido, mas deixou em aberto o andamento da proposta no plenário.

