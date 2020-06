Plínio Aguiar, do R7

Senado analisa criação do Memorial Virtual das Vítimas da Covid-19 Projeto prevê consolidação de dados estatísticos e demais informações acerca dos efeitos da pandemia, além de testemunhos de parentes e amigos

Senado analisa criação do Memorial Virtual das Vítimas da Covid-19 Pedro França/Agência Senado

De autoria do senador Paulo Paim (PT-RS), o memorial, hospedado na internet, se prestará a homenagear as vítimas da covid-19 no Brasil, “com destaque para os profissionais que faleceram em decorrência de sua atividade profissional”.

O projeto prevê também que o memorial consolidará dados estatísticos e demais informações acerca dos efeitos da pandemia, incluindo evolução, história, comparação com seu efeito em outros países e notícias relacionadas, além de testemunhos de parentes e amigos das vítimas.

“É necessário não perder de vista que aqueles que tombaram com o coronavírus eram pessoas como nós, e não meros números. Tinham amigos e familiares. Amaram e foram amados”, justifica Paim.