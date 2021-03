Senado aprova apelo internacional por 100 milhões de doses de vacina

A- A+

Senado aprova apelo por doses de vacina Etienne Torbey/AFP - 22.03.2021

O plenário do Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (23), uma moção de apelo à comunidade internacional por mais vacinas contra a covid-19 ao Brasil.

O documento tem como objetivo informar oficialmente sobre a gravidade da pandemia de covid-19 no Brasil e apelar à comunidade internacional, sobretudo aos países produtores e com estoques excedentes, pela priorização na distribuição das vacinas e insumos para o Brasil de forma a conter o avanço da pandemia.

A proposta é de autoria da senadora Kátia Abreu (PP-TO), presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

"Dessa forma, essa moção tem como objetivo informar oficialmente às nações, por meio do Senado Federal, a gravidade da situação do País e encaminhar um apelo à comunidade internacional, sobretudo para os países produtores e com estoques excedentes, no sentido da priorização na distribuição das vacinas e insumos para o Brasil de forma a conter o avanço da pandemia. Portanto, necessitamos urgentemente vacinar no mínimo 1/3 da população brasileira, o que equivaleria a receber 100 milhões de doses no curto prazo", diz a moção.

O apelo será enviado aos governos dos países do G20, Organização das Nações Unidas, Organização Mundial da Saúde, Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, Parlamento Europeu, Parlamento do Reino Unido, Congresso dos Estados Unidos da América, Assembleia Popular Nacional da China, postos diplomáticos brasileiros no exterior, representações diplomáticas estrangeiras no Brasil, comissões de Relações Exteriores nos parlamentos dos países com os quais o Brasil mantém relações diplomáticas e empresas produtoras de vacinas.

De acordo com a moção, cerca 5% dos 210 milhões de brasileiros foram vacinados até o momento. O apelo internacional ocorre no contexto de escalada do número de mortes por covid-19 e a iminente escassez de medicamentos para pacientes internados com o coronavírus, o chamado kit entubação. Atualmente, o Brasil atravessa pelo pior momento da pandemia, que já matou 295.425 pessoas e infectou outras 12.047.526. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os Estados com maior número de óbitos.