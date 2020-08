Senado aprova convite a Guedes após críticas a derrubada de veto

Após falar de "crime", Senado aprova convite a ministro Paulo Guedes Alan Santos/PR - 19.08.2020

O plenário do Senado Federal aprovou por unanimidade convite para que o ministro da Economia, Paulo Guedes, explique a sua fala após os senadores terem derrubado o veto do presidente Bolsonaro a reajuste de salários de servidores que atuam no combate ao coronavírus até 2021.

Guedes classificou a decisão do Senado como “um crime contra o país”, o que gerou reações de parlamentares. O veto depois foi mantido por decisão da Câmara.

Alguns senadores pediam a convocação do ministro; outros defenciam o convite. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, protocolou requerimento convidando Guedes a explicar a declaração. Já o senador Esperidião Amin (PP-SC) apresentou requerimento de convocação do ministro, apoiado por outros senadores.

O requerimento aprovado foi o convite. A convocação obrigaria Paulo Guedes a dar explicações sob pena de responder a crime de responsabilidade.