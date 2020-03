Do R7

Senado aprova distribuição de merenda durante suspensão de aula Projeto prevê alimentos para famílias de estudantes da rede pública que estão em casa por causa do isolamento provocado pelo coronavírus

Vice-presidente do Senado, senador Antonio Anastasia, em reunião remota Pedro França/Agência Senado

O plenário do Senado aprovou nesta segunda-feira (30), em votação simbólica, projeto que prevê distribuição de merenda escolar às famílias dos estudantes que tiveram suspensas as aulas na rede pública devido à epidemia de coronavírus. A proposta vai à sanção do presidente Jair Bolsonaro.

O PNAE, popularmente conhecido como merenda escolar, é gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e se destina a suprir parcialmente as necessidades nutricionais de alunos da rede pública de educação básica. Desde 2009, no mínimo, 30% dos repasses do FNDE para o PNAE devem ser investidos na aquisição de produtos da agricultura familiar.