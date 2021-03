Senado aprova margem de 40% para crédito consignado O prazo para as contratações será 31 de dezembro de 2021 e vale para segurados do INSS, além de militares e servidores públicos

A- A+

Votação virtual no Senado Foto: Leopoldo Silva/Agência Senado-09/03/2021

O Senado aprovou nesta quarta-feira (10) projeto que aumenta de 35% para 40% a margem para empréstimo consignado de servidores públicos ativos e inativos e militares, além de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O texto já recebeu o aval da Câmara e agora vai para sanção presidencial.

A MP 1006, convertida em PLV 2/2021, amplia o limite de comprometimento da renda dos atuais 35% para 40% - sendo 35% para consignados e 5% para saque ou pagamento de cartão de crédito. Hoje, o limite é de 35%: 30% para empréstimos com desconto em folha e 5% para cartão de crédito. No Senado, a medida é relatada pelo senador Plínio Valério (PSDB-AM).

O crédito consignado é descontado diretamente do contracheque do tomador do empréstimo, o que diminui o risco de inadimplência. Por isso, as taxas dessa linha são mais baixas do que de outros tipos de empréstimos e financiamentos.

Na Câmara, o parecer do deputado Capitão Alberto Neto (Republicanos-AM) acatou parcialmente cinco emendas que haviam sido propostas pelos parlamentares. Entre as mudanças aprovadas está a inclusão de trabalhadores com carteira assinada (CLT), servidores públicos da União e estaduais, além de militares da ativa e reformados e policiais militares entre os contemplados com o novo limite. Originalmente, a MP previa atender apenas beneficiários do INSS, como aposentados e pensionistas.

O deputado acatou também em seu texto a possibilidade de suspensão de todas as operações de crédito consignado - tanto as já firmadas quanto as futuras - por 120 dias. Durante esse período, juros e encargos continuam a incidir.

A decisão sobre a carência ficará a critério dos bancos. Segundo ele, a proposta foi previamente negociada com as instituições financeiras e representa um meio-termo em relação àquilo que os parlamentares desejavam, que era a suspensão unilateral. O texto permite ainda ao INSS conceder o benefício do auxílio-doença aos trabalhadores por meio da apresentação de atestado médico e documentos complementares que comprovem a existência da doença.

As perícias poderão ser realizadas até 31 de dezembro deste ano. O prazo máximo de concessão do benefício nessas condições será de 90 dias. A proposta é uma tentativa de reduzir as filas para perícia, que aumentaram em razão da pandemia da covid-19.

* Com Agência Estado