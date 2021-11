Senado aprova projeto BR do Mar, que facilita transporte marítimo Texto da legislação facilita o transporte de carga pelo mar; projeto era uma das prioridades do governo Bolsonaro na área Senado aprova projeto BR do Mar, que facilita transporte marítimo

Projeto foi aprovado no Senado nesta quinta-feira (25) Amanda Perobelli/REUTERS

O Senado aprovou, nesta quinta-feira (25), o projeto BR do Mar, que facilita a navegação comercial na costa brasileira. O relator, Nelsinho Trad (PSD-MS), havia fechado mais cedo acordo para a aprovação do relatório com o setor produtivo, parlamentares e governo, que entraram em consenso. Por causa de modificações no texto, ele volta para a Câmara.

O projeto é uma das prioridades do governo Bolsonaro para destravar investimentos e reduzir o chamado "custo Brasil", mas sofreu críticas de caminhoneiros, que temem perder carga. Para o governo, com o BR do Mar, será possível ampliar o volume de contêineres transportados por ano, saindo de 1,2 milhão de TEUs (unidade equivalente a 20 pés), em 2019, para 2 milhões de TEUs, em 2022.

O Ministério da Infraestrutura estima, com o programa, um incremento da oferta de embarcações em 40% além da ampliação do volume de contêineres transportados até 2022 em até 65% e a promoção do crescimento da cabotagem (transporte de contêineres entre portos brasileiros) a taxas de 30% ao ano.