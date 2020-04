Senado dá posse a Carlos Fávaro após cassação de Juíza Selma A titular da vaga, Juíza Selma (Podemos-MT), foi cassada pela Justiça Eleitoral e tirada oficialmente do cargo na quinta-feira (16) Senado dá posse a Carlos Fávaro após cassação de Juíza Selma

Divulgação/PSD

O Senado Federal deu posse nesta sexta-feira (17), a Carlos Fávaro (PSD-MT), terceiro colocado na eleição de Mato Grosso em 2018. A titular da vaga, Juíza Selma (Podemos-MT), foi cassada pela Justiça Eleitoral e tirada oficialmente do cargo na quinta-feira (16), após uma sobrevida de quatro meses no cargo.

Por decisão do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, Carlos Fávaro ocupará o cargo até a realização de uma nova eleição para a vaga, ainda sem data marcada. Havia um pleito agendado para o dia 26 de abril, agora adiado por causa da pandemia do novo coronavírus.

Por 5 votos a 1, Senado cassa mandato de Selma Arruda

Copyright © Estadão. Todos os direitos reservados.