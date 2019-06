Do R7, com Agência Senado

Senado deve votar suspensão do decreto de armas nesta terça-feira A proposta do Senado que suspende decreto do presidente Jair Bolsonaro já foi provada, em conjunto com outros seis projetos, na CCJ

Plenário do Senado votará hoje decreto das armas Marcos Oliveira/Agência Senado - 28.5.2019

O plenário do Senado deve votar nesta terça-feira (18) o projeto que derruba o decreto do governo que flexibiliza o porte de armas.

Com argumento de que mudanças devem ser feitas por lei e não por meio de decreto, a proposta do Senado foi aprovada, em conjunto com outros seis projetos, na última quarta-feira (12), na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirma que foi feito um acordo com as lideranças para que o projeto, de autoria do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), seja apreciado nesta terça-feira.

Assinado em maio pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, o decreto das armas, como ficou conhecido, concede porte a 20 categorias profissionais e aumenta de 50 para 5 mil o número de munições que o proprietário de arma de fogo pode comprar anualmente, entre outras medidas.

Polêmica

Após votação na CCJ, senadores relataram que receberam ameaças por defenderem a derrubada do decreto de armas. "Como presidente do Congresso, tomarei as providências necessárias para garantir a proteção e a liberdade de expressão constitucional e política de cada legislador", disse Alcolumbre, por meio nota.

O senador Randolfe Rodrigues disse que registrou um boletim de ocorrência na quinta-feira (13), após receber mensagens e ligação com ameaças.

Outras propostas

A pauta do Senado também prevê outras propostas de emenda à Constituição (PECs). Uma delas é a PEC que insere a proteção de dados pessoais de brasileiros e estrangeiros residentes no país, inclusive os disponíveis em meios digitais, no rol de garantias individuais estabelecido pela Constituição de 1988 (PEC 17/2019).

Outra PEC é a 57/2016, que simplifica a burocracia fiscal e tributária em municípios de pequeno porte. A proposta diminui as exigências fiscais e tributárias dirigidas a micro e pequenas empresas, especialmente em cidades pequenas.

A PEC 6/2018, que elimina a possibilidade de perda automática da nacionalidade brasileira em casos de naturalização, também está na pauta.

Os senadores ainda devem analisar a PEC que amplia a fatia dos Estados no Orçamento da União (PEC 51/2019). A proposta aumenta de 21,5% para 26% a parcela do produto da arrecadação dos impostos de renda (IR) e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados (IPI) destinada ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE).

Corrupção

Também consta da pauta do Plenário o projeto de iniciativa popular conhecido como "Dez medidas contra a corrupção" (PLC 27/2017). A proposta traz várias alterações na legislação para criminalizar a compra de votos e o chamado caixa dois eleitoral, além de agravar penas de crimes relacionados à corrupção. Na Câmara, diversos pontos das propostas originais foram rejeitados e os deputados introduziram medidas para coibir o abuso de autoridade, também de juízes e procuradores. O relator da matéria, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), diz acreditar que as medidas propostas para o combate à corrupção e à impunidade serão eficazes.

A pauta ainda traz o projeto que disciplina a produção e a comercialização de queijo artesanal (PLC 122/2018) e o que garante a permanência de construções à margem de estradas (PLC 26/2018). Os dois projetos tramitam em regime de urgência.