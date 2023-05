Senado fará esforço concentrado para votar MPs; maioria ainda precisa passar pelas comissões

A- A+

Senado terá esforço concentrado para analisar MPs Jonas Pereira/Agência Senado - 10.5.2023

O Senado começa nesta semana um esforço concentrado para votar todas as medidas provisórias (MPs) pendentes e para analisar a indicação das autoridades que vão representar o Brasil em funções diplomáticas no exterior. No Congresso, há 15 MPs com prazo final em junho, mas apenas duas chegaram para a apreciação dos senadores.

O principal debate é sobre a medida provisória 1.147/2022, conhecida como MP do Perse — Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. A iniciativa foi criada para promover isenções à área, impactada pela pandemia da Covid-19.

Parlamentares querem barrar o trecho da proposta que aumenta a verba da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) a partir da transferência de 5% dos recursos do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Caso haja mudança no texto, a MP precisará voltar para análise da Câmara. A base governista tenta evitar isso, já que a medida perde a validade em 31 de maio.

Ainda que tenha sido editada pelo governo de Jair Bolsonaro (PL), a atual gestão tem interesse na manutenção da iniciativa, porque foram inseridas no texto outras ações do Executivo. Entre elas está a desoneração dos combustíveis e a exclusão do ICMS dos créditos de PIS/Cofins.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), já revelou que, "no diálogo com senadores, há uma tendência de suprimir o trecho". Caso o ponto seja apenas retirado e não alterado, o texto não volta para a Câmara. O governo articula resolver a questão do recurso para a Embratur posteriormente, com a edição de uma nova medida provisória ou um decreto.

A outra MP que já está no Senado e será analisada na próxima semana é a 1.153/2022. Ela foi aprovada na Câmara na forma de um texto substitutivo que retomou a aplicação de multa para motorista profissional que não realizar o exame toxicológico e alterou a contratação de seguros de carga. A expectativa é que essa discussão tenha menos atritos.

Pendentes de envio

Das 15 medidas provisórias que perdem a validade até junho, três estão pendentes de análise no plenário da Câmara e dez estão em debate nas comissões mistas — ou seja, ainda precisam passar por votação das duas Casas.

"Várias medidas provisórias vencerão no fim de maio e início de junho. Vamos dedicar todo o esforço para apreciar e aprovar todas as medidas provisórias. Na semana que vem, deveremos ter oito autoridades sabatinadas pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e apreciadas no plenário", afirmou Pacheco.

A MP 1.154/2023 perde o prazo em 1º de junho e ainda está nas comissões. Ela foi editada no primeiro dia do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e redefiniu a estrutura da Esplanada dos Ministérios.

Desse rol de pendências de análise, a MP 1.150/2022, conhecida como MP da Mata Atlântica, não retorna para o Senado. Isso porque a matéria já foi analisada pelos senadores e, como houve mudanças no texto, os deputados decidem se mantêm ou não as alterações. No entanto, várias emendas que chegaram da Câmara e que afrouxavam as ações de preservação da mata atlântica foram impugnadas e excluídas no Senado, o que impede que sejam incluídas novamente durante a nova votação na outra Casa.

Confira as MPs com vencimento até junho que ainda precisam ser enviadas ao Senado:

Nas comissões mistas

• MP 1.154/2023: estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos ministérios;

• MP 1.155/2023: complementa o Programa Auxílio Brasil e o Auxílio Gás;

• MP 1.156/2023: extingue a Fundação Nacional de Saúde (Funasa);

• MP 1.157/2023: reduz alíquotas de tributos incidentes sobre os combustíveis;

• MP 1.158/2023: altera controle administrativo do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf);

• MP 1.159/2023: exclui ICMS da base de cálculo dos créditos do PIS/Pasep e da Cofins;

• MP 1.160/2023: restabelece o voto de qualidade do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf);

• MP 1.161/2023: altera lei que cria o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI);

• MP 1.162/2023: recria o programa Minha Casa, Minha Vida;

• MP 1.163/2023: altera alíquotas de contribuições sobre os combustíveis.

No plenário da Câmara dos Deputados

• MP 1.164/2023: retoma o programa Bolsa Família;

• MP 1.144/2022: abre crédito extraordinário para o atendimento de despesas do Fundo do Regime Geral de Previdência Social;

• MP 1.150/2022: dispõe sobre prazo para adesão aos Programas de Regularização Ambiental — PRAs e altera lei sobre proteção da vegetação nativa.