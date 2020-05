Senado Federal deve votar adiamento do Enem nesta terça

Plínio Aguiar, do R7

Senado deve votar adiamento do Enem nesta terça-feira (19) Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Senado Federal pode votar nesta terça-feira (19) o adiamento do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

Os parlamentares elaboraram um novo calendário das sessões deliberativas remotas em reunião virtual nesta segunda-feira (18). Está prevista a análise para esta terça de quatro temas, entre eles, o adiamento do Enem.

Enem 2020: data "não é imutável", diz Inep em comunicado

De autoria da senadora Daniela Ribeiro (PP-PB), o projeto prevê a prorrogação automática de prazo para provas, exames e demais atividades de acesso ao ensino superior em caso de reconhecimento de estado de calamidade.

“A realização do Enem 2020 digital confronta irremediavelmente a igualdade de oportunidades e concorrência entre os candidatos, principalmente se voltarmos nossas atenções às condições operacionais tão díspares entre alunos das instituições de ensino da rede pública em relação às oferecidas pela iniciativa privada”, justifica Ribeiro.

Inicialmente, está prevista para os dias 1º e 8 de novembro a versão impressa. Já a aplicação das provas digitais foi alterada para os dias para os dias 22 e 29 do mesmo mês.