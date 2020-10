Plínio Aguiar, do R7*

Senado homenageia piloto que morreu após acidente no Pantanal Renato de Oliveira Souza recebeu homenagens nesta sexta-feira (30) na comissão externa que acompanha ações de enfrentamento aos incêndios

Na imagem, o piloto Renato de Oliveira Souza Reprodução TV Senado

A comissão temporária externa do Senado Federal que acompanha as ações de enfrentamento aos incêndios no Pantanal homenageou nesta sexta-feira (30) o piloto de helicóptero Renato de Oliveira Souza.

Souza morreu na última terça-feira (27), segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em decorrência de complicações de saúde após a queda de uma aeronave da Força Nacional que pilotava para ajudar no combate aos incêndios no Mato Grosso.

Leia mais: Fogo já consumiu 23% de todo o Pantanal, diz Ibama

O acidente ocorreu em 8 de outubro, em Poconé. O piloto havia sido operado na coluna e, após receber alta, seguiu para o Rio de Janeiro, onde se encontrava em processo de recuperação. Ele recebeu alta médica no dia 21, mas morreu seis dias depois devido a um quadro de falta de ar súbito.

Um vídeo de homenagem ao piloto foi apresentado na cerimônia. O presidente da comissão, Wellington Fagundes (PL-MT), disse que o dia 8 ficará marcado para sempre na vida de todos.

Veja também: Fogo no Pantanal bate recorde em 9 meses e é o maior desde 1998

“Renato era um apaixonado por mergulho, um militar dedicado, que lutou e morreu exercendo com nobreza sua atividade profissional. Aos familiares e amigos, espero que o tempo transforme essa dor da perda em uma saudade serena, que acalme o coração, ao invés de fazê-lo sofrer. Como diz o ditado: não existe partida para aqueles que permanecerão eternamente em nossos corações”, disse.

*Com informações da Agência Senado