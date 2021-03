Senado prepara moção de apelo internacional para conter covid

A- A+

UTI para tratamento da Covid no Brasil Wilton Junior/Estadão Conteúdo

A CRE (Comissão de Relações Exteriores) do Senado prepara uma moção de apelo internacional, um pedido de ajuda internacional para o combate à pandemia da covid-19 no Brasil.

Apesar de concordar com a iniciativa, a senadora Simone Tebet (MDB-MS), líder da bancada feminina da Casa, considera a moção insuficiente. Em carta aberta, a senadora fala que o Brasil está em uma "cratera", e que é necessário um plano nacional de execução urgente. A senadora também defende a CPI da Covid no Senado, que já tem 32 assinaturas de apoio.

Leia abaixo a íntegra da Carta Aberta de Tebet:

Carta Aberta

O Brasil mergulhou na cratera do NÃO. Não há coordenação, não há plano, não há compaixão.

Faltam leitos, falta oxigênio, falta caixão.



Faltam remédios para a dor.



Audiência pública não basta. Comissão de acompanhamento da Covid do Senado é importante, mas não suficiente. De pouco adianta apenas acompanhar quem navega à deriva. É preciso, urgente, uma mudança de rumos.



Moção de apelo por ajuda internacional está sendo elaborada pela CRE do Senado. Embora também necessária, e louvável, do mesmo modo, insuficiente.

A “CPI da Pandemia” surge no horizonte do momento como um instrumento de pressão, para que o Governo aja com rapidez, coordenação e vontade.



Ou o presidente Bolsonaro se dirige à Nação e demonstra, diante de todos os brasileiros, plena consciência sobre a gravidade da situação e apresenta, ao lado do Ministro da Saúde, um plano nacional de execução urgente para enfrentamento à pandemia, ou permaneceremos, todos, no CAOS.



O Brasil precisa emergir à superfície do SIM.



Do SIM à vida!

Senadora Simone Tebet

MDB-MS