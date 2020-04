Plínio Aguiar, do R7*

Senado tem cinco dias para votar MP do Contrato Verde e Amarelo Medida para estimular criação de empregos foi lançada pelo governo no dia 11 de novembro de 2019 e aprovada ontem (14) pela Câmara dos Deputados

MP traz ações que estimulam criação de empregos, diz governo Getty/Playbuzz

O Senado Federal até cinco dias para votar a Medida Provisória 905/2019 do Contrato Verde e Amarelo, caso contrário, a MP perde a validade.

A medida foi lançada pelo governo federal no dia 11 de novembro de 2019 e estimula a criação de quatro milhões de empregos até 2022 com medidas como a desoneração para as empresas na contratação de jovens e novas regras para trabalho aos domingos e feriados.

O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados nesta terça-feira (14). A nova resolução retirou itens do parecer da Comissão Mista, a exemplo do trabalho aos domingos.

Agora, o texto será analisado pelo Senado. Caso a MP não for aprovada até o dia 20, perderá a validade.

Uma Medida Provisória produz efeitos imediatos, mas depende de aprovação do Congresso Nacional para transformação definitiva em lei. Caso o texto perca a validade, os parlamentares têm que editar um decreto para regularizar os efeitos.

*Com informações da Agência Senado