Paulo Lima, do R7, com Agência Senado

Senado volta a analisar projeto sobre segurança em barragens Proposta do senador Ricardo Ferraço foi apresentada após rompimento de barragem em Mariana e arquivada no final de 2018 projeto segurança barragens

Senador quer retomar discussão sobre barragens Geraldo Magela/Agência Senado 12.12.2018

O senador Elmano Férrer (Pode-PI) anunciou que na volta dos trabalhos da Casa vai pedir que o projeto que traz regras para aumentar o nível de segurança das barragens volte a ser analisado pelo Senado.

Ambientalista fala de reunião sobre segurança da barragem em MG

A proposta, de autoria do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), foi arquivada no final do ano passado. O projeto foi apresentado em 2016 após os trabalhos de uma comissão criada para debater a segurança nas barragens depois do desastre em Mariana (MG).

A proposta foi arquivada por causa do término da legislação iniciada em 2015.

O rompimento da barragem de Brumadinho (MG) também vai provocar no Senado discussões para a instalação de uma CPI para investigar a tragédia.