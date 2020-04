Senado vota amanhã crédito para micro e pequenas empresas 

Na imagem, presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM-AP) Adriano Machado-03.mar.2020/Reuters

O Senado Federal irá votar nesta sexta-feira (24) o projeto de lei 1.282/2020, que institui o programa de crédito para micro e pequenas empresas em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

A pauta estava marcada para ser analisada na sessão remota desta quinta-feira (23), no entanto, “para dar tempo aos senadores de analisarem o parecer”, o presidente Davi Alcolumbre (DEM-AP) remarcou para amanhã.

Leia mais: Senado aprova ampliação do auxílio a diversas categorias de informais

O texto original, de autoria do Senado, havia sido votado no dia 7. Depois, foi aprovado pela Câmara dos Deputados na última quarta-feira (22) na forma de um substitutivo da deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) e, agora, retorna para o Senado por causa das mudanças feitas no documento original.

De acordo com o projeto, a ideia é criar um programa especial de crédito no valor total de até R$ 15,9 bilhões. Em vez de a União alocar dinheiro diretamente à operação de empréstimo, como proposto pelo Senado, os bancos participantes emprestarão com recursos próprios e contarão com garantia do governo.