Senador Angelo Coronel (PSD-BA) está com covid-19 O parlamentar é presidente das comissões de Fake News e Reforma do Código Comercial. Ele tem sintomas leves e passa bem

Senador Angelo Coronel está com coronavírus Geraldo Magela/Agência Senado 27.02.2019

O senador Angelo Coronel (PSD-BA), anunciou nesta quarta-feira (25) que está com covid-19. O parlamentar, presidente da comissões das Fake News e da Reforma do Código Comercial, está isolado em casa e tem sintomas leves.

Coronel é o décimo nono senador a anunciar infecção pela covid-19. Atualmente, a senadora Kátia Abreu (PP-TO) está internada em São Paulo com comprometimento do pulmão de gravidade moderada e não terá alta até que o período crítico passe.

Em outubro, o senador Arolde de Oliveira (PSD-RJ) faleceu em decorrência da covid.

Leia abaixo a íntegra da nota enviada pelo senador Angelo Coronel:

O Senador Angelo Coronel testou positivo para COVID. Tem sentido sintomas leves e permanece em casa em isolamento, sob cuidados da esposa, Eleusa Coronel - que testou negativo.

O Senador Angelo Coronel continua orientando os trabalhos internos do gabinete e das Comissões das Fake News e de Reforma do Código Comercial, e participando de forma remota das Sessões do Senado Federal.