Senador apresenta projeto para estender auxílio até março Iniciativa é de Alessandro Vieira (Cidadania-SE), que foi relator de projeto sobre o auxílio no começo do ano. Texto prorroga estado de calamidade Senador apresenta projeto para estender auxílio emergencial até março

O senador Alessandro Vieira Jefferson Rudy/Agência Senado 27.02.2019

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) apresentou nesta segunda-feira (14) um projeto para estender até março o pagamento do auxílio emergencial, atualmente previsto para acabar no fim deste ano. A ideia é ampliar por três meses o estado de calamidade pública para enfrentamento da covid-19, que permitiu um orçamento de guerra e medidas econômicas excepcionais, e dessa forma manter por 90 dias a concessão do benefício.

O governo federal, no entanto, vem afirmando que a parcela paga em dezembro foi a última e que há riscos para a economia em uma manutenção por maior período. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), também rechaça colocar em votação a ampliação do estado de calamidade.

Alessandro Vieira foi relator em março, no Senado, do projeto aprovado na Câmara dos Deputados sobre a concessão do auxílio emergencial. À época, o governo havia sugerido o valor de R$ 200. O Congresso, no entanto, propôs R$ 500, e o governo Jair Bolsonaro decidiu, porteriormente, elevar o pagamento para R$ 600.

Caixa deposita auxílio emergencial a 3,6 milhões nascidos em março

Nesta segunda, Vieira afirmou que é impossível haver um programa nacional de vacinação antes de março em razão da inércia do governo. "É preciso garantir o mínimo de estabilidade social até lá. Por isso apresentei o PL 5.495, que estende o auxílio emergencial e o estado de calamidade até 31/03", afirmou, no Twitter.

Outros parlamentares também fazem lobby pela prorrogação do auxílio emergencial.