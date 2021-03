Senador convidará ministro da Defesa para explicar crise militar Ministério anunciou em nota divulgada nesta segunda-feira (30) a troca dos chefes do Exército, Aeronáutica e Marinha

Brasil | Plínio Aguiar, do R7

Na imagem, ministro Braga Netto (Defesa) Alan Santos/PR - 27.10.2020

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) pautará na sessão desta terça-feira (30) do Senado Federal convite para que o ministro da Defesa, general Braga Netto, explique a crise militar nas Forças Armadas.

Mais cedo, o Ministério da Defesa anunciou que os comandantes do Exército, Edson Leal Pujol, da Marinha, Ilques Barbosa Júnior, e da Aeronáutica, Antônio Carlos Moretti Bermudez, serão substituídos dos cargos. A decisão de substituir a cúpula das Forças Armadas é uma resposta à saída de Fernando Azevedo da chefia da pasta.

Demitido repentinamente pelo presidente Jair Bolsonaro, o agora ex-ministro da Defesa Fernando Azevedo e Silva admitiu a interlocutores que se sentia desconfortável no governo e havia uma pressão para maior envolvimento político das Forças Armadas, o que ele não permitiu e terminou por levar a seu afastamento.

Diante da situação, o senador quer ouvir de Braga Netto, atual comandante do ministério, sobre a crise militar - a renúncia dos três comandantes em conjunto ocorreu nesta segunda pela primeira vez na história das Forças Armadas.

Vieira cita, no documento que será entregue durante a sessão, trecho da carta de demissão divulgada pelo ex-ministro da Defesa. "Nesse período, preservei as Forças Armadas como instituições de Estado", disse Silva. O senador afirma que, nesse contexto, Braga Netto deve assegurar aos cidadãos brasileiros o compromisso de preservar as Forças Armadas como instituições estatais.