Plínio Aguiar, do R7

Senador da Rede será relator da PEC da renovação do Fundeb Flávio Arns foi designado para função nesta quarta-feira (22). Texto foi aprovado em dois turnos pela Câmara dos Deputados na última terça (21)

Senador Flávio Arns (Rede-PR) Divulgação Agência Senado

O senador Flávio Arns (Rede-PR) será o relator da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) de renovação do Fundeb, principal mecanismo de financiamento da educação básica no país.

A designação foi divulgada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) nesta quarta-feira (22). "Uma das prioridades da Casa no segundo semestre, a proposta é de vital importância para a manutenção da educação pública no país", escreveu nas redes sociais.

A matéria foi aprovada na última terça-feira (21) em dois turnos na Câmara dos Deputados. O texto recebeu, em primeiro turno, o voto favorável de 499 deputados e 7 contrários. Na segunda votação, por sua vez, recebeu 492 votos favoráveis e 6 contrários.

Votaram não para a renovação do Fundeb Chris Tonietto (PSL-RJ), Filipe Barros (PSL-PR), Junio Amaral (PSL-MG), Luiz Philippe d'Orleans e Bragança (PSL-SP), Márcio Labre (PSL-RJ), Paulo Martins (PSC-PR) e Bia Kicis (PSL-DF).