Senador do MDB será o relator do Orçamento de 2021 A designação formal de Marcio Bittar (AC) para o cargo deve ocorrer após eleição da nova mesa da Comissão Mista de Orçamento, ainda sem data

Senador Marcio Bittar (MDB-AC) Divulgação Senado Federal

O senador Marcio Bittar (MDB-AC) informou nesta quarta-feira (6) que será o relator do Orçamento Geral da União para 2021. A designação formal para o cargo deve ocorrer após eleição da nova mesa da Comissão Mista de Orçamento, ainda sem data definida.

“Acredito que falar de prioridades agora é um chute. O mundo inteiro sabe que já estamos numa crise econômica. O que ainda não sabemos é apenas o tamanho dela. Será um ano talvez dos mais complicados: a gente vai pegar um orçamento com uma coberta bem pequena para todo mundo”, disse Bittar.

Leia mais: Economia prevê déficit de R$ 149,6 bi em 2021, mas indica rombo maior

O senador defende que será necessário “bom senso” para definir as prioridades nos gastos da União. “A prioridade vai ser o bom senso, a transparência e o equilíbrio. Vamos fazer um orçamento ouvindo todo mundo. Atuar para unir todos os interesses, o que não será fácil”, ponderou.

O Ministério da Economia indicou, no dia 15 de abril, uma meta de déficit primário de R$ 149,6 bilhões para as contas do Tesouro Nacional, INSS e Banco Central em 2021.

Veja também: Governo pede flexibilidade na meta fiscal de 2021 e já admite que ela piorará "bastante"

Dadas as incertezas na arrecadação diante da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, o governo deixou a porta aberta para que essa meta seja flexível e possa ser alterada na própria formulação do Orçamento ou até mesmo durante a execução das despesas no ano que vem.

*Com informações da Agência Senado