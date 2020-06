Senador do PDT relatará proposta de adiamento das eleições Weverton Rocha comunicou nesta quarta-feira (17) incumbência dada pelo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM-AP)

Na imagem, Weverton Rocha Reprodução Senado Federal

O senador Weverton Rocha (PDT-MA) será o relator da proposta de adiamento das eleições municipais de 2020. A ideia inicial é passar o pleito de outubro para novembro ou dezembro.

“Nunca na nossa história havia acontecido de ter de adiar as eleições. Vamos tratar de alterar o calendário. Depois de uma reunião, foi acertado de apresentar uma proposta de adiamento das eleições em um mês e meio a dois meses”, disse Rocha.

Leia mais: Barroso sugere que eleição seja adiada, mas que ocorra em 2020

A matéria, analisada por meio de uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição), se dá em decorrência da pandemia do novo coronavírus e tem o apoio dos presidentes do Senado e da Câmara, Davi Alcolumbre (DEM-AP) e Rodrigo Maia (DEM-RJ), respectivamente. O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Luís Roberto Barroso, também acompanha as discussões.

Veja também: Câmara propõe aumento do tempo de propaganda eleitoral na TV

“Nunca na nossa história havia acontecido de ter de adiar as eleições. Vamos tratar de alterar o calendário. Depois de uma reunião, foi acertado se apresentar uma proposta de adiamento das eleições em um mês e meio a dois meses”, disse Rocha.

*Com informações da Agência Senado