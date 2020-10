Senador Eduardo Braga, do MDB, é diagnosticado com covid-19 Parlamentar fará a relatoria da indicação do desembargador Kássio Marques para o STF; texto deve ser entregue nesta quarta-feira (14)

Senador disse ter apenas sintomas leves Agência Brasil

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) anunciou no domingo (11) que está com covid-19. Ele seria o relator da indicação do desembargador Kássio Marques ao STF. A sabatina no Senado está marcada para o dia 21 deste mês.

O senador afirmou à reportagem que, a princípio, a entrega do relatório está mantida para esta quarta-feira [14].

Ele acredita que a leitura do texto pode ser virtual ou feita por algum outro senador da CCJ (Comissão de Constituição de Justiça), na qual ocorrerá a sabatina.

Em postagem no Twitter, Braga, que tem 59 anos, afirmou que os sintomas apresentados até o momento são leves.

"Amigos, infelizmente, testei positivo para covid-19, apesar de todos os cuidados tomados desde o início da pandemia. Graças a Deus, os sintomas têm sido leves e não comprometem meu estado geral de saúde", postou.

No último fim de semana, mais dois políticos importantes do país divulgaram teste positivo para o novo coronavírus: o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, e o governador em exercício do Rio, Cláudio Castro.