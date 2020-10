Senador Eduardo Braga será o relator da indicação de Kassio ao STF Com escolha, relator poderá apresentar o relatório até a próxima quarta (14), uma semana antes da data da sabatina (21)

André Dusek/02.01.2015/Estadão Conteúdo

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) será o relator da indicação do desembargador Kassio Nunes Marques à vaga de Celso de Mello no STF (Supremo Tribunal Federal). A aposentadoria do decano está marcada para 13 de outubro.