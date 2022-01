Senador Esperidião Amin é diagnosticado com Covid-19 Parlamentar, que já tomou as três doses da vacina, informou por meio das redes sociais que apresentou sintomas leves e está bem Senador Esperidião Amin é diagnosticado com Covid-19

Amin é membro-titular da CPI da Chapecoense, que apura os fatos do acidente aéreo ocorrido em 2016 Edilson Rodrigues/Agência Senado - 21.09.2020

O senador Esperidião Amin (PP-SC) informou por meio das redes sociais, na noite de domingo (2), que foi diagnosticado com Covid-19. Ele disse que apresentou sintomas leves, como coriza e dor de garganta, e está bem. O parlamentar está isolado em casa, em Florianópolis, Santa Catarina.

Infelizmente testei positivo para COVID.

Vou seguir as recomendações médicas e guardar isolamento. Tive pequenos sintomas, como coriza e dor na garganta, mas estou bem. Cuidem-se todos! — Esperidião Amin (@esperidiaoamin_) January 2, 2022

De acordo com a assessoria de imprensa, Esperidião Amin não se encontrou com Jair Bolsonaro enquanto o presidente esteve em Santa Catarina. Bolsonaro viajou, na manhã do dia 27 de dezembro, para o litoral catarinense, onde passou o Réveillon.

Com 74 anos, Amin afirmou que agora vai seguir as recomendações médicas e seguir no isolamento. O senador tomou as três doses da vacina contra a Covid-19, sendo que a dose de reforço foi aplicada no início de outubro do ano passado.