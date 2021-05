Senador Flávio Bolsonaro se desfilia do Republicanos Assessoria diz que ele aguarda definição do presidente da República sobre qual será a nova sigla a qual eles devem se filiar

Brasil | Plínio Aguiar e Mariana Londres, do R7

Na imagem, senador Flavio Bolsonaro (RJ) Adriano Machado/ REUTERS 27.04.2021

O senador Flávio Bolsonaro se desfiliou do Republicanos nesta quarta-feira (26).

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa. Em nota, afirmou que o parlamentar, no entanto, ainda não tem um novo partido.

"Ele aguarda uma definição do presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre qual será a nova sigla a qual eles devem se filiar", acrescenta.

Bolsonaro integrou o partido no final de março deste ano, juntamente com seu irmão, o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro.

Procurado, o Republicanos ainda não se manifestou. O espaço está aberto para manifestação.