Senador Flávio Bolsonaro se filia ao Patriota

Na imagem, senador Flavio Bolsonaro Evaristo Sá/AFP - 22.03.2021

Filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o senador Flávio Bolsonaro (RJ) se filiou, nesta segunda-feira (31), ao Patriota.

"Com muita honra comunico minha filiação ao Patriota. Participei diretamente de sua refundação, em 2018, desde a elaboração de seu Estatuto, com previsão inédita de ser o 1ª partido de direita do Brasil, até a escolha do nome “Patriota”. Que Deus nos abençoe nessa nova jornada", afirmou Bolsonaro em rede social.

O senador havia se desfiliado, na última quarta-feira (26), do Republicanos. Agora, mudou para o Patriota. A filiação ocorreu durante convenção nacional do partido, presidido por Adilson Barroso.