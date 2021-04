Senador ganha apoio para CPI que mira governadores e prefeitos

A- A+

Na imagem, senador Eduardo Girão (Podemos-CE) Edilson Rodrigues / Agência Senado / 15.03.2021

Aliado do presidente Jair Bolsonaro, o senador Eduardo Girão (Podemos-CE) afirmou nesta segunda-feira (12) que alcançou o mínimo de assinaturas para a instalação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investigue a condução da pandemia de covid-19 não somente do governo federal, mas também de governadores e prefeitos.

De acordo com Girão, até às 10 horas, 33 senadores assinaram o pedido que estende a investigação. O número é inferior ao outro pedido, de autoria do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que conta atualmente com 34 nomes.

“Nós conseguimos o número suficiente de assinaturas para que a CPI seja ampla, independente e justa para investigar União, governadores e prefeitos”, afirmou Girão. "Espero que a Verdade venha à tona, quem está devendo vai ter que se justificar e quem errou vai ter que ser punido", acrescentou.

O pedido de CPI feito por Girão tem como justificativa as denúncias contra governadores e prefeitos, além dos casos de prisão e afastamento de gestores da área da saúde. Segundo o senador, "faltou transparência e sobrou desonestidade nos contratos firmados entre gestores públicos desonestos e a iniciativa privada."

A articulação para que a CPI amplie os alvos, com governadores e prefeitos, foi iniciada a partir do presidente Bolsonaro. A avaliação é a de que a pressão sobre o governo federal diminua, uma vez que a comissão mire os demais entes federativos.

No último sábado (11), o senador Jorge Kajuru Kajuru divulgou em redes sociais áudio de uma conversa que teve com Bolsonaro sobre a instalação da CPI da covid-19 no Senado Federal. O presidente pediu ao senador para ampliar a CPI da covid para apurar também a conduta de prefeitos e governadores na pandemia do novo coronavírus e pressionou para ingressar com pedidos de impeachment contra ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).