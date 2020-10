Senador irá participar de ato a favor da desoneração da folha

Na imagem, líder do PSL no Senado, major Olimpio Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado - 04.03.2020

O líder do PSL no Senado, major Olimpio, participará nesta terça-feira (21) de ato a favor da desoneração da folha. A manifestação reunirá também lideranças sindicais, que pedem a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) do benefício.

A concentração está prevista para 13h30, na frente do Ministério da Economia, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Os manifestantes devem sair às 15h30 em direção à praça dos Três Poderes.

"Vamos pressionar para a derrubada do veto à desoneração da folha de pagamentos. Uma ameaça para cerca de 6 milhões de postos de trabalho. Uma verdadeira catástrofe nesse momento de pandemia" afirma Olimpio.

De acordo com o senador, a sessão que irá analisar os vetos está prevista para 4 de novembro. A prorrogação da desoneração da folha até dezembro de 2021 pode salvar de 500 mil até 1 milhão de empregos, segundo associação de indústrias.

A extensão do benefício às empresas foi vetada por Bolsonaro na MP (Medida Provisória) 936/2020, que permite reduzir jornada de trabalho e salário em decorrência da pandemia do novo coronavírus.