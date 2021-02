Senador irá propor legalização do jogo do bicho e caça-níqueis Angelo Coronel (PSD-BA) é relator do projeto que prevê instalação de cassinos em resorts no território brasileiro

Brasil | Plínio Aguiar, do R7

A- A+

Projeto propõe instalação de cassinos em resorts Reprodução/Pixabay

O senador Angelo Coronel (PSD-BA) apresentará na semana que vem o relatório do projeto de lei que propõe a instalação de cassinos em resorts no país.

No relatório, Coronel irá propor a legalização não apenas de cassinos, mas também do jogo do bicho, bingo e dos caça-níqueis.

O objetivo do senador é gerar uma arrecadação de quase R$ 50 bilhões para os cofres públicos. Dessa forma, pode subsidiar programas de renda, como o Bolsa Família.

A matéria tem a autoria do senador Roberto Rocha (PSDB-MA). Pela proposta, a instalação de cassinos é liberada em resorts, especialmente aqueles em que o ganho e a perda dependam exclusiva ou principalmente de evento futuro aleatório.

Todas as modalidades de jogos a serem exploradas pelos cassinos deverão ser submetidas à aprovação do órgão do Poder Executivo, a ser definido em regulamentação. Será necessário, por parte dos interessados a operar cassinos, fazer credenciamento.