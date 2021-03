Senador Major Olimpio é internado com covid-19 em UTI de SP Segundo assessoria do senador, ele foi transferido para a UTI por conta da gravidade do quadro, mas não está intubado

O senador Major Olimpio que participou de sessão plenária na cama de hospital Reprodução/TV Senado

O senador Major Olimpio (PSL-SP), diagnosticado com covid-19 na última terça-feira (2), foi internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital São Camilo, em São Paulo, para observação. A assessoria de imprensa do senador informou em rede social que "os médicos o transferiram para a UTI por conta da gravidade do quadro, mas não houve necessidade de intubação".

A família do senador não permitiu que a instituição desse informações sobre o seu estado de saúde. A assessoria do senador também disse que ele "agradece as orações pela sua recuperação".

O senador havia afirmado que, segundo os médicos, o seu "quadro está evoluindo bem, apesar da gravidade".

Gostaria de agradecer todos vocês pelas mensagens de carinho e orações pela minha recuperação.

Segundo o médico, meu quadro está evoluindo bem apesar da gravidade e tenho fé que em breve estou de volta ao combate! — Major Olimpio (@majorolimpio) March 4, 2021

Na terça-feira, ele havia divulgado que estava com a doença, mas se sentindo bem. "Compartilho com todos que fui diagnosticado com covid-19, mas estou bem, com sintomas leves e em isolamento domiciliar. Com isso, não será possível a minha presença nas sessões semipresenciais do Senado nos próximos 14 dias, continuarei trabalhando como sempre, mas remotamente."

Na quarta-feira, participou de sessão no Senado sobre a PEC Emergencial por videoconferência na cama do hospital.

Desde o início da pandemia, mais de um quarto dos senadores (ao todo são 81) já foi infectado pelo novo coronavírus. Em outubro de 2020, o senador Arolde de Oliveira (PSD-RJ) faleceu em decorrência do vírus. Já em fevereiro de 2021, o senador José Maranhão (MDB-PB) também morreu após complicações da doença.

