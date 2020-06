Senador Márcio Bittar é o convidado do JR Entrevista desta segunda (29)

Márcio Bittar é o entrevistado desta segunda (29) Waldemir Barreto/Agência Senado-23/10/2019

O senador Márcio Bittar (MDB/AC) é o convidado do JR Entrevista que vai ao ar nesta segunda (29). O programa é exibido de segunda a sexta-feira e traz, a cada dia, entrevistas de destaque dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Dois apresentadores e repórteres da emissora se revezam no comando das entrevistas.

Os principais trechos das entrevistas irão ao ar primeiramente no Jornal da Record, transmitido pela Record TV a partir de 19h45 para todo o Brasil, e também na edição de meia-noite. Estes destaques ainda estarão presentes nas redes sociais da Record TV.

A versão integral será exibida a partir das 22h00, simultaneamente na Record News, no portal R7, no PlayPlus e no canal do Jornal da Record no YouTube.