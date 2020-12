Senador negocia doses da CoronaVac para Estado de Sergipe

Plínio Aguiar, do R7

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) afirmou nesta segunda-feira (7) que está em negociação com o Instituto Butantan para a compra de doses da CoronaVac, vacina contra covid-19 produzida pelo laboratório ligado ao Governo de São Paulo, para o Estado de Sergipe.

"Os contatos estão em andamento com o Instituto Butantã, que terá disponibilidade de vacinas produzidas em território nacional no mês de janeiro, e com outros fornecedores", afirmou Vieira.

“Só com um processo de vacinação acelerado vamos salvar vidas e resgatar a economia. O objetivo é garantir para os sergipanos acesso imediato ao imunizante, de modo que logo após a liberação pela Anvisa seja possível iniciar a vacinação”, acrescenta.

O senador informou também que apresentou o projeto ao governador do Estado do Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), que “deu sinal verde para a continuidade das negociações”.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) relatou em coletiva de imprensa que o Estado paulista ia disponibilizar para outros Estados do Brasil um total de 4 milhões de doses da Coronavac a partir de 25 de janeiro.

“O objetivo é que os Estados que solicitarem a vacina possam iniciar a imunização de seus profissionais de saúde, público prioritário do programa de combate à covid-19”, disse Doria.