Senador Nelsinho Trad tem alta após internação por coronavírus

Senador Nelsinho Trad recebeu alta e vai se cuidar em casa após coronavírus Divulgação

Depois de 5 dias de internação no hospital Sírio-Libanês de Brasília, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), de 58 anos, recebeu alta por volta de 11 horas da manhã deste domingo (22). Ele foidiagnosticado com coronavírus e havia sido internado na quarta-feira (18).

Agora o senador não precisa mais de cuidados médicos hospitalares e vai continuar o tratamento e recuperação em casa.

Durante a internação, a situação do senador, que também é médico, foi considerada "delicada”. Ele ficou em observação intensiva durante toda a madrugada de quinta-feira (19).

Nelsinho Trad foi um dos membros da comitiva que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos no início do mês. Na ocasião, o senador disse, em nota, ter sido surpreendido quando o secretário de comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, teve teste positivo para a covid-19.

"Segui fiel e estritamente os protocolos de quem se enquadra em comunicante de caso. Fiz o exame, que resultou positivo. Serenamente, com fé em Deus, e atendendo todas as orientações dos profissionais de saúde envolvidos nesse enfrentamento, estou em casa com a minha família, guardando o período de isolamento", afirmou Trad na ocasião.